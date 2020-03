La necesidad de traer un entrenador de jerarquía puso a Barcelona en lista de espera por Ronald Koeman, actual seleccionador de los Países Bajos, quien podría estudiar una oferta y hacer válida su clausula de salida tras la Eurocopa. Sin embargo, la pandemia por coronavirus ha aplazado el torneo y por ende la fecha en la que el neerlandés pueda decidir sobre su futuro.

Tras confirmarse la postergación del torneo continental de selecciones europeas, Koeman reveló que eso también postergaría la fecha en la que puede hacer valer la clausula de salida de la selección neerlandesa, según una entrevista publicada por el portal Marca de España.

“La cláusula en mi contrato para ir al Barcelona es para después de la Eurocopa. No se ha mencionado ninguna fecha, así que ahora es para después del Campeonato de Europa en 2021. Pero de todos modos, no he pensado ni un segundo en eso”, dijo el entrenador de 56 años.

Lo bueno y lo malo de la postergación

Ronald Koeman no solo habló de la chance de llegar al conjunto blaugrana. También se dio tiempo de analizar lo bueno y lo malo de la postergación de la Eurocopa para el próximo año.

“Es un golpe de suerte”, dijo en relación a la chance de recuperación de Memphis Deepay “pero lamento que la Eurocopa no se juegue ahora. Nos clasificamos con buen nivel, estábamos en buena dinámica y queríamos continuar así. Entendemos la decisión que se ha tomado y no nos sorprende. Lo que es primordial es la salud humana”, indicó.