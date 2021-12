Barcelona está muy lejos del rendimiento que mostró cuando tenía en la dirección técnica a Josep Guardiola (2008-2012). Los hinchas se ilusionaron cuando nombraron a Xavi Hernández como el nuevo entrenador, sin embargo, el cuadro azulgrana—se ubica en el puesto siete con 27 unidades—sigue lejos de los primeros lugares de LaLiga Santander y a 16 puntos del líder Real Madrid.

No obstante, Pep confía en que su expupilo podrá revertir la mala situación del equipo y pidió calma a los fanáticos culés. Así lo expresó durante su participación virtual en ‘Gala de les Estrelles’ de la Federación Catalana de Fútbol que se celebró ese lunes en l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

“Lo que no cuesta en la vida, no vale la pena. (...) ¿Qué pasa si no ganamos este año o el siguiente? ¿Qué problema hay? Ya ganaremos el próximo año. Lo bueno es que hay una muy buena junta directiva, un excelente entrenador porque aunque no le he visto (dirigir), pero lo he tenido como jugador y sé su amor al juego y al club”, señaló.

“Hay que tener paciencia. Costará un poco más pero tengo la sensación que se están creando unas semillas que nos darán muy buenos frutos”, agregó el DT del Manchester City quien en dicha ceremonia recibió el premio a mejor entrenador catalán del año.

Además, aclaró que “hay una generación que tiene muy buena pinta y tira del equipo y demuestra que con más tiempo y los fichajes que se harán, el Barça volverá a estar donde toca. Mientras tanto, paciencia. En la vida no siempre se gana”.

Por otro lado, antes de estas palabras de total positivismo dedicadas a la afición blaugrana, Guardiola reflexionó acerca de que quizás en los últimos años no se ha valorado lo suficiente a los títulos conseguidos.

“El Barça durante la última década ha ganado Ligas, Copas y ha llegado a semis de Champions no sé cuantas veces y era un fracaso de año... como no nos vamos a poner nerviosos ahora si consiguiendo lo que han conseguido, con distintos entrenadores, grupos, presidentes, dominando la Liga y compitiendo hasta el final en Europa, donde una mala noche te hecha...era un fracaso”, aseguró.