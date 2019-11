Nada fuera de lo normal. Si hay algo que intriga más a un hincha del Barcelona que no sea un tema relacionado al fútbol, es saber lo que pasa en la vida de sus ídolos cuando no están sobre el terreno de juego. Y es que conocer los pasajes más íntimos de jugadores como Lionel Messi o Luis Suárez es, sin duda, un hecho que podría dar que hablar por días.

En este sentido, este lunes el Barcelona sacó a la luz un nuevo adelanto de la serie documental ‘Matchday’, a estrenarse la próxima semana, donde se dan a conocer nuevas imágenes y escenas nunca antes vistas del día a día del conjunto ‘azulgrana’ durante la pasada temporada. Y sí, en este nuevo clip, aparecen las figuras de Leo y ‘Lucho’ en su forma ''más humana''.

¿De qué va el video? Pues se trata de nada más y nada menos que de un trayecto en carro de Lionel Messi y Suárez camino a uno de los tantas sesiones de entrenamiento con el resto del plantel del Barza. Lejos de comentar sobre sus goles, su estado de forma o los últimos resultados, ambos cracks no hablaron de otra cosa que no sea de sus hijos.

Messi empieza diciendo que “los míos se durmieron a las once”, a lo que el delantero uruguayo respondió: “Yo me fui a jugar a la play con Benja y terminamos a y media, y me dijo ‘me quiero dormir papá’ y se durmió en dos minutos”. Y Leo continuó: “Estos también cayeron al toque”.

Las imágenes rápidamente generaron todo tipo de comentarios en redes sociales, en los que millones de usuarios no pudieron ocultar su sorpresa por lo ''normal'' que es la vida de ambas estrellas del Barza. No cabe duda que tanto Leo como Suárez la rompen dentro y fuera de la cancha.