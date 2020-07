El exjugador francés del Barcelona, Christophe Dugarry, actualmente comentarista radiofónico en su país, trató a Lionel Messi de “medio autista” y recomendó a su compatriota Antoine Griezmann que le eche “cojones”.

“¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle ‘cojones’ (sic) en algún momento”, aseguró el exinternacional francés en su programa en la radio RMC Sport'.

Dugarry, conocido por sus opiniones polémicas en Francia, aseguró que Griezmann debe “darle un tartazo en la cara” porque “hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi”.

El exjugador reconoce que su compatriota, que llegó al Barcelona a principios de temporada, “ha perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas”.

“Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, indicó.

Christophe Dugarry jugó en el Barcelona en 1998. (Foto: Agencias)

Crítica a Setién

Dugarry también critica al entrenador, Quique Setién, del que dice que no ha sabido imponerse en el vestuario.

“Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado”, aseguró.

No es la primera vez que Dugarry la toma con Messi, a quien a menudo ha considerado mal compañero en su programa de radio.

El francés jugó en el Barcelona 11 partidos en 1998 antes de marcharse al Olympique de Marsella.