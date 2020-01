Apenas ha pasado medio año desde que Xavi se embarcó a una nueva aventura como entrenador del Al Sadd de Qatar, club al que dirigió en el Mundial de Clubes 2019. Pero en Barcelona ya lo estarían buscando para tantear las opciones de que sea técnico del equipo principal en un futuro, según informó RAC 1 de Cataluña.

Eric Abidal, director deportivo blaugrama, junto a Oscar Grau, director general del club, han viajado a Qatar para contactar con el excapitán del equipo culé, a quien quieren repatriar para que sea el timonel del barco que hoy capitanea Lionel Messi, amigo de Xavi y el jugador al que sueña dirigir en un momento determinado.

Entonces, el portal Mundo Deportivo de España recordó la vez en que el hoy entrenador de Al Sadd aseguraba que dirigir a Barcelona y al argentino, sería un sueño.

“Ya he dicho muchas veces que me gustaría entrenar al Barcelona, pero ahora no es el momento oportuno, empiezo de cero y no me siento preparado”, dijo en julio pasado Xavi y este viernes sus palabras tomaron peso por lo cerca que estaría de concretar el sueño.

Y sobre la chance de dirigir a Lionel Messi indicó que era cuestión de que los tiempos sean los adecuados. Pues parece que estarían muy cerca de alinearse los astros para que eso suceda.

“Messi es un gran amigo, tengo muy buena relación con él. Sería un privilegio poder entrenar al mejor jugador de la historia, un gran privilegio. Pero no se si se va a dar, hay que ver los ‘timings’, tanto los míos como entrenador como los suyos como jugador. Creo que tiene muchos años por delante y yo no sé aún que me va a deparar el futuro, así que no sé si nos vamos a encontrar otra vez, pero ojalá pueda entrenar a Messi. ¿Quién no querría entrenar a Messi?”, manifestó hace algunos meses a Mundo Deportivo.