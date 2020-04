Hablar de Andrés Iniesta es rápidamente llevar la memoria a la final del Mundial Sudáfrica 2010 cuando un derechazo suyo venció la resistencia del portero Maarten Stekelenburg a los 116 minutos del partido y declaraba a ‘La Furia Roja’ como campeona del mundo por primera vez en su historia. Pues este y otros detalles de la vida del ‘Cerebro’, hoy jugador del Vissel Kobe, están resumidos en el documental “Andrés Iniesta, el héroe inesperado”.

En pleno parón de la competición japonesa por el coronavirus, el futbolista de 35 años repasa su carrera y explica cómo vive esta época de incertidumbre, en una entrevista vía teleconferencia concedida con motivo del lanzamiento del documental sobre su trayectoria “El héroe inesperado”, producido por Rakuten TV.

En el trailer se puede ver la participación de grandes jugadores de Barcelona como Lionel Messi, Xavi, el exentrenador Pep Guardiola y hasta compañeros suyos en la selección de España como Sergio Ramos.

¿Cómo surgió la idea del documental?

Es una idea que siempre me rondó la cabeza. Una vez vine a Japón y tuvimos este gran cambio, y de la mano de Rakuten (empresa patrocinadora del Barça y propietaria del Vissel Kobe) hicimos la combinación y comenzamos a trabajar. El trabajo que hicieron para conseguir entrevistas y para moverse ha sido increíble.

En el documental aparecen figuras clave de la historia reciente del Barça, como Louis Van Gaal, Pep Guardiola, Xavi Hernández o Lionel Messi. Entre ellos, ¿Quiénes te influyeron más para formarte como futbolista?

Es difícil quedarte con personas determinadas. En mi vida he tenido una gran confianza en mis posibilidades, pero sin todo lo que he tenido a mi alrededor hubiese sido muy difícil avanzar. Quedarme con personas determinadas sería injusto... Y en el documental salen prácticamente todas ellas.

En tu carrera hay puntos álgidos como el gol en la final del Mundial de 2010. Pero también momentos bajos y menos conocidos, como tus inicios en la Masía. ¿Fue tu etapa mas difícil?

Sí que ha sido lo más difícil de superar a nivel personal. A nivel deportivo hay muchas otras situaciones que forman parte del juego, del aprendizaje, de las lesiones y de circunstancias no tan relevantes (...). Fue el paso más importante y el más duro por circunstancias como tener 12 años o separarte de tu familia. Ese paso fue terrible en el nivel personal, porque en el deportivo, todo el mundo hubiera querido estar en ese lugar.

¿El documental puede interpretarse como un signo de que tu carrera deportiva se acaba?

El documental es la mejor manera de constatar que de momento no para mi carrera deportiva. Sigo jugando al fútbol, disfrutando y sigo ganando títulos, algo impensable y difícil de conseguir en este club, de hecho es la primera vez que se consigue. Vivo el día a día con muchísima ilusión y esperando volver pronto a jugar.

¿Cómo te mantienes en forma?

Tenemos programas para mantener la forma física, tanto en casa como si podemos salir al aire libre. En la zona donde vivimos hay espacios para perderse, correr, caminar... No es lo mismo, pero intentas mantenerte para cuando toque entrenar, estar en las mejores condiciones posibles.

¿Tenéis alguna fecha concreta para poder volver a entrenar?

Estamos pendientes de las noticias. En principio sería el próximo 6 de mayo (Fecha en que concluye el estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno de Japón en varias regiones). Pero hasta que las autoridades den luz verde, estamos a la expectativa.

¿Cómo ves la evolución de la pandemia en España?

Desde la distancia se ve con preocupación, con angustia, porque tenemos allí a familiares y amigos. Es complicado. Deseamos que se vuelva poco a poco a como todo era antes.

El virus ha afectado a muchos niveles en el mundo del fútbol: competiciones paradas o suspendidas, recortes salariales... ¿Crees que este deporte será el mismo una vez se deje atrás la pandemia?

El fútbol en sí me lo imagino igual. Lo que es la afición, la forma de vivirlo, creo que eso no va a cambiar. Pero habrá situaciones a nivel cotidiano que seguro que cambian.

¿Te imaginas jugando en estadios sin espectadores, como se ha hecho en varias competiciones?

Si pasa, será de forma excepcional. Al final todos nos retroalimentamos de lo que es en fútbol, jugar sin aficionados no tiene sentido. Puede ser una forma particular de jugar determinados partidos para concluir cosas. Pero espero que algún día no muy lejano esto parará y esté controlado.

