Falcioni y su insólito mensaje a Daniel Osvaldo: “Si llega a fumar un cigarrillo que venga a la oficina y me convide”

Julio César Falcioni, directo técnico de Banfield, sorprendió a propios y extraños dando una insólita declaración sobre Daniel Osvaldo, su flamante fichaje para la temporada 2020. El DT del ‘Taladro’ espera que su goleador lo busque cuando le de ganas de fumarse un cigarro.

“Si Osvaldo llega a fumar un cigarrillo que venga a mi oficina y me convide. Antes, de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como es mi caso, así estoy, hecho mierda. Pero no me cambia que fume. En los lugares donde esté el grupo está terminantemente prohibido, pero en su vida privada, me interesa que descanse y se alimente bien”, declaró Falcioni durante una entrevista con Radio La Red.

Como se recuerda, Osvaldo fue parte de un escándalo durante su paso por Boca Juniors, último club en el que jugó profesionalmente. El delantero decidió prender un cigarro en el camerino ‘xeneize’ luego del empate por la Copa Libertadores 2016 ante Nacional de Uruguay.

Esto le causó problemas a Osvaldo con el técnico Guillermo Barros Schelotto, quien nunca más lo volvió a utilizar. “En lo físico, Osvaldo se bancó todo. Estuvo muchos años en Europa, sabe jugar y hace unos años estaba tocando la guitarrita. El temor que tenemos son los tres años sin haber jugado. Es mucho el tiempo. Desde lo físico está impecable, pero tiene que agarrar ritmo de juego y competencia. Esa adrenalina que él tiene es buena y productiva para nosotros”, agregó Julio César Falcioni al mencionado medio.

