La imbatibilidad del Liverpool en la Premier League ha hecho que un pequeño hincha del Manchester United le pida a Jürgen Klopp en una carta que su equipo deje de ganar. Los ‘Reds’ están a pocos partidos de terminar invictos el campeonato y el seguidor de los ‘Red Devils’ afirma que no lo soportará.

En el mensaje que llegó a manos del DT del Liverpool se lee que el curioso seguidor del United espera haber convencido a Klopp de hacer que el actual líder de Premier pierda en alguno de los próximos encuentros que le toca jugar en el fútbol inglés. Para sorpresa de todos, el alemán respondió.

La carta de Daragh

“Querido Jürgen Klopp, me llamo Daragh. Tengo 10 años. Soy del Manchester United y la razón por la que escribo es para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United es muy triste. Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Solo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez. Sinceramente, Daragh”.

Y la brillante respuesta de Klopp

“Querido Daragh, antes de nada quería darte las gracias por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles. Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente, este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte. Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol. Cuídate y buena suerte”.

El próximo desafío para el Liverpool será el lunes 24 ante West Ham, en el marco de la Fecha 27 de la Premier League. Manchester United, que con solo 38 puntos se encuentra en el séptimo lugar y fuera de los puestos que clasifican a una competencia internacional, recibirá el domingo al Watford.