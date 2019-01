Fábregas cerrará fichaje con grande de Francia este fin de semana

Cambiará la Premier League por el fútbol de la Ligue 1, el español Cesc Fábregas cerrará su incorporación al Mónaco de Radamel Falcao este fin de semana, así lo asegura el medio galo L'Équipe.

Cesc Fábregas llegará a Mónaco con su agente, Darren Dein, para reunirse con el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasyliev, según L'Équipe. La operación todavía no está cerrada, pero ambas partes ya llegaron a un acuerdo de palabra.

Cesc Fábregas jugó cuatro temporadas en el Arsenal con Thierry Henry (2003-2007), el actual entrenador del Mónaco. Milita en el Chelsea desde 2014, pero no entra en los planes del técnico Maurizio Sarri, que sólo ha contado con él en seis partidos esta temporada.

