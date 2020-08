Arsenal levantó el trofeo de la FA Cup gracias a Pierre-Emerick Aubameyang, quien anotó dos goles y se convirtió en el héroe ante el Chelsea (1-2). Los ‘Gunners’ consiguen su décimo cuarto título, el billete a la próxima edición de la Europa League y afianza a Mikel Arteta con el primer título en las vitrinas de Highbury desde 2018.

Tras celebrar la conquista, el técnico español conversó con la prensa para responder algunas preguntas. Aprovechó para darle las gracias a las personas que le han ayudado a conseguir el trofeo.

“Hay dos personas: Lorenzo Buenaventura y Pep Guardiola. Han sido dos figuras clave en mi desarrollo como entrenador. Siempre confiaron en mí. Me dieron la increíble oportunidad de trabajar con ellos y estoy agradecido”, explicó el entrenador.

“Sé que no estaría ahora sentado aquí si no fuera por ellos. Tuvimos un periplo juntos increíble y siempre me dieron la libertad para decidir mi futuro, incluso en un momento difícil. Les tengo que dar las gracias porque son gran parte de esto”, agregó.

Aubameyang, la figura del Arsenal

Mikel Arteta, flamante ganador de la FA Cup inglesa de fútbol con el Arsenal, habló sobre el futuro de Pierre-Emerick Aubameyang y aseguró que quiere montar un equipo a su alrededor.

“Sabe lo que pienso de él. Quiero montar un equipo a su alrededor. Creo que se quiere quedar y que estamos a punto de llegar a un acuerdo sobre su renovación”, dijo el español en la cadena británica BBC.

“Creo que estos momentos le ayudarán a darse cuenta de que estamos en el camino correcto y que él es un parte importante de ello. Le aprecia todo el mundo aquí. Espero que pueda quedarse”, añadió Arteta.