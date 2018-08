Exfutbolista histórico del Manchester United destroza a José Mourinho

La derrota por 3-2 ante Brighton en la segunda fecha de la Premier League provocó un remezón en Manchester United y la ola de críticas van hacia el técnico, José Mourinho, debido al pésimo desempeño del plantel. Una estrella histórica de la institución como Paul Scholes lanzó polémicos comentarios contra el portugués, cuyo contrato con la institución de Old Trafford vence en mayo del próximo año.

El ex mediocampista del United, que obtuvo 28 títulos con esa camiseta, calificó de irreconocible al equipo de José Mourinho. "Cuando miras al Manchester City y al Liverpool veo que el Manchester United no tiene la calidad de esos equipos", opinó para el medio británico Daily Mirror.

Además, hizo hincapié en mercado de pases de uno y otro: "El Liverpool ha hecho algunos fichajes realmente buenos. El Manchester United terminó por encima de ellos la temporada pasada. Simplemente no veo al United acercarse al City, que es un equipo realmente bueno, con un gran técnico, grandes jugadores y una forma de jugar que todos conocen", agregó.

La comparación de Paul Scholes hizo mucho ruido en la ciudad y en toda Inglaterra. "El United parece no estar muy seguro de lo que está pasando. No conoces realmente al equipo, no conoces realmente a los jugadores, no sabes cómo se van a presentar de una semana a la siguiente. No los veo aspirantes para la liga este año", sentenció.

