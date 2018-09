Exfutbolista critica sin piedad a técnico de Boca Juniors

Tras la derrota en el último superclásico ante River Plate por 2-0, las aguas están bastante movidas en Boca Juniors y los cuestionamientos apuntan a Guillermo Barros Schelotto. En esta ocasión Daniel Osvaldo, exdelantero del club xeneize, Juventus y la selección italiana, dio una entrevista para el portal web del diario español Marca y disparó contra el estratega argentino por su poco manejo en la interna del equipo.

"No tuvo respeto y fue un cagón. Éramos 12 los que fumábamos en el club y al que echaron fue a mí. Y él los veía. Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo. Pero mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me había puesto un minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años. Ahora a Tévez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia", reveló Daniel Osvaldo.



Alejado de la canchas y dedicado enteramente a su carrera musical con el grupo Barrio Viejo, el ex delantero de Boca Juniors explicó que dejó el fútbol porque no le gustaba el ambiente sobre todo cuando regresó a Argentina.

"La presión del juicio social. Todo el mundo quiere opinar y vivir la vida de los demás cuando no saben vivir la propia. Los personajes públicos tienen los mismos problemas que el que vende verdura en la esquina. Hay gente que se siente frustrada en Argentina, a pesar de ser el país más maravilloso del mundo, pero vivir ahí no es fácil. Supongo que por eso a veces se ponen contentos cuando al otro le va mal. Ahora vuelvo de otra manera a Argentina. El entorno de la música es más bohemio", agregó el exdelantero de Boca Juniors.

"El fútbol me dio la posibilidad de ayudar a mi familia. De cumplir el sueño de decirle a mi viejo que no trabajase más. Me permitió viajar y conocer el mundo, cambiarme la cabeza y la vida. Me gusta la calle que me dio el fútbol, pero me quitó la libertad. Y mi libertad no tiene precio ni se negocia", concluyó Daniel Osvaldo.

