Excompañero de Paolo Guerrero fue presentado en el Real Madrid

Vinícius Júnior (18 años) delantero brasileño vivió este viernes el mejor momento de su reciente carrera, ya que fue presentado como jugador del Real Madrid, club por el que fichó hace más de un año a cambio de 45 millones de euros.

El exdelantero de Flamengo, Vinicius Júnior ya se ha incorporado a la disciplina del Real Madrid y lleva días trabajando a las órdenes de Julen Lopetegui, donde ya ha mostrado su calidad en los entrenamientos.

El jugador Vinícius Júnior confirmó en conferencia de prensa que se queda en el Real Madrid. Sin embargo, aún no tiene una dorsal.

La nova joya brasileña Vinícius Júnior acudió al Santiago Bernabéu junto a su familia su representante, Ronaldo Nazario y Florentino Pérez en un acto que emocionó a sus amigos y familiares presentes.

El flamante jale del Real Madrid, Vinicius Júnior dio el siguiente mensaje en conferencia: "Es la mayor oportunidad que un jugador de fútbol puede tener, me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad. Vengo de una familia muy sencilla y me han enseñado muchos valores, ahora he llegado al mejor club del mundo, a la cima del mundo, con solo 18 años, enseñaré que estoy listo para jugar al míster y compañeros. Se que la adaptación no va a ser fácil pero estoy listo. Agradezco a Florentino, a José Ángel y Calafat. Agradezco a mi familia por lo que ha hecho por mí y por mi sueño, no les voy a decepcionar. Afortunadamente pude escoger entre los mejores pero elegí el mundo. Somos el Real Madrid y siempre queremos más. Hala Madrid", enfatizó el joven atacante brasileño

En el siguiente video se ve al jugador Vinicius Júnior junto a Florentino Pérez firmando su contrato con el Real Madrid.

Finalmente, el flamante jale del Real Madrid, Vinicius Junior fue ovacionado al momento de pisar el césped del Santiago Bernabéu.