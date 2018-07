Exasistente de Sampaoli: "Lo que tenía que decir se lo dije en la cara"

Sebastian Beccacece, ex asistente de Jorge Sampaoli en la selección Argentina, respondió a las versiones de una pelea con el 'Hombrecito' durante el último Mundial Rusia 2018 tras su primera práctica como DT de Defensa y Justicia de ese país.

"Nunca tuve una discusión delante de un futbolista. Lo que le tenía que decir a Jorge se lo dije en la cara. No se dieron las cosas como esperábamos, sobre todo desde la conducción directa", afirmó el ex ayudante de Jorge Sampaoli durante 13 años.

Beccacece explicó que aceptó la propuesta de ser parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli "para serle leal", pero que desde ahora en adelante hará su carrera en forma individual tal como sucedió años anteriores en la Universidad de Chile, donde comenzó su carrera como estratega.

"Estábamos en un momento increíble cuando me llamó para ir a la seleccionado. Y me fui para serle leal a Jorge Sampaoli. He decidido poner fin a ese vínculo. Quedaba pendiente la selección después de 13 años juntos, pero ahora considero que no quiero cortar esta función de nuevo. Me siento muy cómodo en esta posición", afirmó Sebastian Beccacece.

