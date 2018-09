Ex Alianza Lima Gabriel Leyes y su difícil presente en Uruguay

Gabriel Leyes no ha logrado ganarse un lugar en el River Plate de Uruguay. Este domingo, el ex Alianza Lima sumó su cuarto partido de la temporada, aunque sin poder anotar. Recordado en el 2017 por darle el título a Alianza Lima con un doblete ante Comerciantes Unidos, el uruguayo de 28 años dejaría el cuadro íntimo en mayo de este año debido a que no se sentía a gusto y llegó a un mutuo acuerdo con la dirigencia.

Juega en el final

Tras su discreto paso por Alianza Lima, Gabriel Leyes fichó por el River Plate de Uruguay, donde ha sido convocado en 5 partidos, siendo hasta ahora solo variante para el segundo tiempo. Este domingo, River Plate venció 3-2 a Defensor Sporting por la Liga uruguaya y Gabriel Leyes ingresó a falta de 6 minutos.

En mala racha

Hasta ahora, Gabriel Leyes registraba ingresos de 21', 18' y 31' minutos. El próximo partido será este domingo ante Racing de visita, donde Gabriel Leyes espera sumar minutos. Cabe recordar que el ex Alianza Lima no marca goles desde el pasado 3 de diciembre, precisamente con la camiseta íntima.