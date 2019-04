Escándalo: Hinchas de Botafogo agreden y amenazan de muerte a su DT | VIDEO

La pasó realmente mal. Zé Ricardo, técnico de Botafogo, fue agredido verbalmente y amenazado de muerte por los hinchas que se lo cruzaron en el aeropuerto Santos Dumont tras la eliminación del 'galo' ante un equipo de Serie C.

Cerca de 30 hinchas de Botafogo llegaron para recriminarle al técnico por el fiasco realizado en la Copa de Brasil, donde no fueron capaces de mantener el su ventaja cayendo eliminados al último minuto 2-1 por el Juventude de la Serie C.

LAMENTÁVEL! Após ser demitido do @Botafogo, Zé Ricardo desembarcou no aeroporto sob xingamentos e ameaas. O táxi que carregava o treinador ainda foi atingido pelos protestantes no local. pic.twitter.com/VH5BLdCoQK