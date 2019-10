Escándalo: Gustavo Matosas, exDT de San Martín, denunciado por arreglo de contratos | VIDEO

Gustavo Matosas, extécnico de San Martín, se ha vuelto en el punto de las críticas tras ser acusado en Noticieros Televisa de arreglar porcentajes de fichajes con futbolistas que después tuvo bajo su mando en el fútbol mexicano.

Se filtró un audio de Gustavo Matosas negociando un porcentaje y explotó el escándalo, entrenador argentino-uruguayo se comunicó con el representante de Matías Britos, Fernando Pavón, para que el jugador firme con el club León en 2012, no sin antes asegurar parte del dinero por la transacción.

Video | televisa

'Si no sale el negocio, me devolvés la plata. Vos, la guita, si no sale el negocio, me la devolvés para atrás. ¿Estamos de acuerdo?', dice el agente y Matosas responde '¡Tenemos un arreglo! Haces un arreglo conmigo. Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio me la das, y si no sale no me lo das'.

'Decime adónde llevo la plata', dice Pavón en un fragmento 'A lo de mi vieja tiene que ser', responde el actual estratega de San Luis en la Liga MX.

Bandera de Alianza Lima presente en la marcha más grande de la historia de Chile | VIDEO

Cabe mencionar que días después, se confirmó la llegada de Britos al Club León. Como se recuerda Matosas tuvo un paso por el fútbol peruano, en setiembre del 2009 firmó con la Universidad San Martín tras la inesperada renuncia de Víctor Rivera. En la tabla acumulada alcanzó un cupo para la Copa Sudamericana 2010, pero en diciembre llegó a un mutuo acuerdo para salir del club.

MÁS NOTICIAS

Selección peruana: La nueva faceta de William Chiroque tras retirarse del fútbol profesional

¡Saca cara por el Perú! Juan Reynoso es el único DT peruano presente en el ranking mundial