El estado físico de Erling Haaland provoca gran preocupación en el Borussia Dortmund, dado que surgió la información de que recién volvería a jugar el próximo año. Solo una semana después de recuperarse, el goleador quedó lesionado de la cadera, la cual sería más grave de lo anticipado.

Así lo desveló Jan Aage Fjörtoft, exjugador noruego e íntimo amigo de la familia del delantero. “Puede ser que el partido contra el Ajax (19 de octubre) haya sido el último en lo que resta de año”, explicó en declaraciones recogidas por la televisión de su país.

De este modo, Fjörtoft confirma lo que ya informaba el diario ‘Bild’ de Alemania, que indicó que la lesión de Haaland se trataría de un desgarro muscular en el flexor de la cadera. El ‘Killer’ se perdería un total de 12 partidos. Recordemos que el último viernes, Borussia Dortmund informó la dolencia del goleador, aunque no revelaron un tiempo estimado.

El futbolista, de 21 años, había vuelto a la actividad el pasado 16 de octubre, anotando un doblete en la victoria frente al Mainz. Todo era felicidad en el equipo alemán, pero la penosa información sobre la nueva molestia física del atacante se hizo pública días después de que completó los 90 minutos en el duelo frente al Ajax por la Champions League (derrota 4-0).

Borussia Dortmund mantiene reserva

Consultado sobre el estado de Haaland, el técnico de Borussia Dortmund Marco Rose, no quiso entrar en detalles durante la rueda de prensa previa al choque liguero del pasado sábado en Bielefeld (1-3). “No soy médico. Prefiero no especular. Erling está lesionado. Se trata de una lesión en el mismo muslo en el que sufrió la anterior, pero en un lugar diferente”, dijo.

La temporada arrancó de la mejor manera para Erling Haaland, puesto que en la Bundesliga sumó seis apariciones y anotó nueve goles, demostrando una brillante eficacia. Además, sumó tres celebraciones en la DFB Pokal y una más por la Champions League.