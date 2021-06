No dudo en mostrar su admiración por Lionel Messi. Èric Garcia se convirtió en uno de los nuevos fichajes del FC Barcelona y se encuentra junto a la Selección de España jugando por la Eurocopa 2021. Si bien la continuidad del astro argentino no se ha definido, el defensa español espera que eso suceda y poder compartir en el campo de juego junto a ‘Leo’.

En entrevista a ‘Radio Nacional’, Eric Garcia señaló que espera la permanencia del capitán azulgrana: “Espero que Messi se quede en el Barca. Es el mejor jugador del mundo, así que si está en tu equipo, partes con ventaja. Cuando estaba en Barcelona lo veía en el Camp Nou, estos años lo he visto por la tele y ahora tengo ganas de compartir campo con él”.

El Camp Nou será el nuevo destino del central de 20 años para la próxima temporada, proveniente del Manchester City: “Voy a llegar a un club nuevo entre comillas, nuevo por lo que respecta al primer equipo y mi objetivo va a ser trabajar, tratar de ayudar al equipo y cuando el entrenador me dé la confianza, devolvérsela”.

“Estamos en el Barça. Es el mejor equipo del mundo y tenemos que aspirar al máximo. Tenemos un grandísimo equipo, con jugadores jóvenes y jugadores con experiencia y vamos a darlo todo por ello”, concretó Garcia.

El ex ‘Citizen’ tendrá que buscar su lugar dentro de los titulares, dado que los azulgranas tiene más de una opción en la zona de la defensa central y será su entrenador el encargado de tomar la decisión, sin embargo, todavía no han tenido comunicación: “No he hablado con Koeman. Ahora estoy centrado en la Eurocopa y cuando se acabe ya hablaremos lo que tengamos que hablar”.