​Equipo de Paulo Autuori recurrirá al TAS para salvarse de castigo

El equipo del brasileño Paulo Autuori, Atlético Nacional de Medellín, recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar zafarse de un castigo que les puede complicar su próximo desempeño en el campeonato 2019 del fútbol colombiano.

Sin fichajes

El equipo de Paulo Autuori no puede fichar jugadores y eso puede complicar la instancia del brasileño en el equipo, han recurrido al TAS para salvarse de complicada sanción, muy parecida a la que recayó sobre Universitario de Deportes la primera mitad del 2018.

'Después de haber sido notificados de este fallo, Nacional informa a la opinión pública que acudiremos al TAS, estamos iniciando todas las gestiones jurídicas para interponer los recursos correspondientes ante el TAS para hacer valer en las instancias correspondientes nuestros derechos', dijo el presidente del club, Juan David Pérez.

El fallo también le obliga al Atlético Nacional a pagar 5 millones de dólares al Cortuluá. 'Vamos a defender hasta donde tengamos que hacerlo al club. Esto no está acorde a las condiciones en las que se fue el jugador. No entendemos por qué si no recibimos ningún peso, tengamos que pagar cinco millones de dólares', añadió.

Por otra parte, Pérez aseguró que este año las demandas han sido protagonistas en Atlético Nacional y que para el club verdiblanco ha sido un año más de abogados que de fútbol. 'Estas tres demandas sumadas a la de Fernando Uribe han hecho que la realidad y la actualidad de Atlético Nacional sea bastante compleja en lo jurídico y por ende en lo financiero', concluyó la cabeza del club 'verdolaga' que ha confiado en la experiencia de Paulo Autuori.