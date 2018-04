En entrevista, Messi habla sobre su retiro del fútbol y la selección argentina

En una entrevista que le concedió a la página oficial de la Federación Española de Fútbol, Lionel Messi habló de varios puntos interesantes de su carrera futbolística. De la selección argentina en el mundial Rusia 2018, de su retiro del fútbol y también de las revalidades que tiene con algunos cracks con los que disputa hoy el trofeo al mejor del mundo.



Consultado por el retiro, Lionel Messi, de 31 años, dejó claro que es prematuro pensar en eso. "Esa es la pregunta más complicada. ¡No lo sé ni yo! Ojalá que sean unos cuantos años más. Las ganas, la ilusión siguen creciendo. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuetro muy bien , pero no sé cuando voy a dejar el fútbol; quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará", dijo el astro argentino.



Asimismo, sobre las rivalidades que tiene que enfrentar para pelear el podio al número uno, Lionel Messi mostró sus ganas de seguir compitiendo con ellos. "Me considero un jugador más. Al final cada uno es diferente y tiene sus propias características. A mí también me motiva enfrentarme a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y aprender siempre de cada partido y de cada rival", expresó.



Por último, habló sobre lo que le deapara a la Selección argentina en el mundial de Rusia 2018. "¿Brasil, Alemania o España? Seguro que estas tres selecciones son de las mejores del mundial, pero hay muchas otras que también pueden ganarlo... No habrá partidos fáciles", concluyó.