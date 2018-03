El punto de vista de Diego Maradona acerca del VAR

Sincera confesión. Incluso si el sistema de video arbitraje (VAR por sus siglas en inglés) hubiera cancelado el gol más famoso de la historia frente a Inglaterra (la 'Mano de Dios'), Diego Maradona, ex futbolista de la Selección Argentina, considera que es correcto su uso en los campos de juego.

"Es correcto que haya tecnología en el fútbol. No se puede prescindir de la tecnología que está en todas partes", explica Diego Maradona, capitán de la Selección Argentina que salió campeón del mundo en México 1986, en una entrevista que publicó el portal web de diario italiano Corriere Dello Sport.

"Creo que el VAR es excelente porque refleja lo que sucede en el campo. No se trata de decir que fue objetivo o no, que estaba fuera de juego o que no estaba fuera de juego. Ahora el árbitro tiene una herramienta más para decirle a la gente que la FIFA ahora es más transparente ", agregó Diego Maradona.

Durante la entrevista, al crack de la selección argentina le preguntaron cuál hubiese sido su reacción, si el gol con la famosa 'Mano de Dios' hubiera sido anulado por el VAR. "No habría hecho nada, habría continuado jugando con el VAR", finalizó.

