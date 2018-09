El espectacular festejo de Diego Maradona con Dorados de Sinaloa

Diego Maradona debutó como técnico de Dorados de Sinaloa con una goleada 4-1 sobre Cafetaleros y sumó por primera vez de a tres, en la segunda división del torneo mexicano. Sus dirigidos no le ganaban a nadie en el torneo de ascenso de la MX, tenían solo 2 goles a favor en 6 partidos disputados, no goleaban desde marzo del 2018 y el lunes hicieron un show en la cancha que luego trasladaron a los camarines.

"Señores dejo todo me voy a ver a Dorados, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo", fue el hit made in Argentina que eligió Diego Maradona para alabar lo hecho por su dirigidos de Dorados de Sinaloa.

Diego Maradona elevó el festejo a su máxima expresión en su presentación como entrenador de Dorados de Sinaloa. Denotó sus nervios en la antesala del encuentro, cantó parte del Himno Nacional Mexicano y celebró ante cada conquista de Dorados de Sinaloa. En el vestuario también sonó fuerte el "que de la mano, de Maradona, todos la vuelta vamos a dar..."