El drama de Carlos Lampe tras perder la Copa Libertadores con Boca Juniors

Todo hacía pensar que Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, llegaría al poderoso Boca Juniors, pero a última hora los directivos del club argentino decidieron contratar al arquero boliviano, Carlos Lampe, para reemplazar a Esteban Andrada, quien padecía una seria lesión. Sin duda su llegada causó revuelo en su país como en Argentina.

Carlos Lampe pensó en tener la chance de mostrar sus mejores atributos bajo los tres maderos y tentar que los directivos activen la cláusula de compra a sus pares de Huachipato de Chile (duelo de su ficha deportiva), pero la realidad indica otra cosa y se fue sin disputar un minuto.

“Es difícil hacer un resumen personal, porque no tuve la oportunidad de jugar, pero el estar en Boca Juniors siempre será positivo. Nos quedamos con ganas de ganar la copa, pero estoy tranquilo porque se dejó todo en la cancha”, partió comentando el seleccionado en conversación con La Tercera.

“Es algo importante, pero no me tocó la chance de jugar. Me tocó apoyar de donde estuve, porque soy un profesional y porque vine a sumar a Boca Juniors”, añadió.

Sincera confesión

Al ser consultado por los sentimientos que tiene por el hecho de no haber podido debutar en el elenco ‘Azul y Oro’, Carlos Lampe fue enfático en aclarar que si bien no está molesto, le hubiese encantado jugador en la final de la Libertadores 2018.

“No me molestó, pero me hubiese gustado jugar como a todos. Estos partidos nadie se los quiere perder. Se que vine porque Esteban se lesionó, pero Agustín (Rossi) subió el nivel y después volvió Esteban. No tuve chances de poder demostrar por qué me trajeron”, agregó Carlos Lampe, quien está próximo a salir de Boca Juniors

Finalmente, en lo que respecta a su futuro, el seleccionado de Bolivia fue preciso al señalar que aún cuando tiene contrato vigente con el conjunto acerero, le gustaría extender su paso por Boca Juniors un tiempo más.

“No me gustaría irme de Boca Juniors sin jugar algún partido, sin ganar algo. Tengo ganas de quedarme, pero hay que esperar”, apuntó, agregando sobre la misma línea que “tengo contrato con Huachipato, pero es difícil que vuelva a jugar ahí”.

