El desgarrador momento que vive un campeón de la Libertadores con Boca

La postergación del partido entre River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores genera sensaciones y múltiples historias de exfutbolistas quienes formaron parte de estas dos equipos grandes en la región. Tal es el caso de Pablo Jerez, campeón con los 'xeneizes' de este torneo y de la Intercontinental en el 2003.

El ex lateral derecho de Boca Juniors, quien debutó en Primera con Carlos Bianchi al frente del equipo, necesita ayuda para comprar la medicación de su hija y quiere que el Presidente de la Nación le dé una mano.

Caso dramático

"Mi problema va a ser cuando no pueda jugar más. Desde el 2015 estoy tramitando su pensión y no sale. Ya tuvo las juntas médicas y todo, pero no sé en qué quedó. Ella tiene hidrocefalia, un retraso mental, epilepsia e hiperquinesia. Son muchas las cosas que tienen que tomar y yo, aunque además del fútbol estoy trabajando de remisero seis horas por día, no voy a llegar a pagar todo cuando me retire”, señaló el excampeón de la Copa Libertadores en el año 2003.

Para finalizar, el defensor, que compartió equipo con Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto, arrojó: “Me gustaría llegar a Macri, que era el presidente cuando yo estuve en Boca Juniors, para ver si él puede hacer algo”, finalizó.

Actualmente, Pablo Jerez juega en el Club Atlético Ferrocarril Midland la Primera C, cuarta división de los equipos afiliados a la AFA.

