El crack que quiere igualar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Para nadie es un secreto que el futbolista del Tottenham Hotspur, Harry Kane, se ha convertido en uno de los mejores delanteros de las últimas temporadas, pero esta temporada se ha planteado metas importantes como igualar a los dos futbolistas más talentosos del fútbol mundial como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Lionel Messi ha fijado el estándar. Él y Cristiano Ronaldo han superado las cifras goleadores habituales en los años pasados metiendo 50 o 60 goles cada temporada y yo, como delantero, quiero intentar igualar eso y hacer lo mismo. Messi aún está marcando goles y eso me motiva a anotar muchos”, comentó el futbolista inglés previo al duelo que sostendrá su equipo frente al Barcelona.

El ambicioso reto de Harry Kane hará que tenga varias lupas analizando cada paso que da, y es que el artillero inglés se ha convertido en una pieza codiciada en el mercado, por el que ya han solicitado más de 200 millones de euros desde Londres.

Detrás del buen momento existe mucho sacrificio y Harry Kane lo explicó bien. “‘He sacrificado la mayor parte de mi tiempo por el fútbol. Entras, entrenas, juegas y descansas. Es la vida de un futbolista. No me quejo porque es algo que me gusta hacer’”.

