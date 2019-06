Real Madrid | Eden Hazard: “No me considero un galáctico, pero espero llegar a serlo”

Eden Hazard, después de cumplir con los hinchas de Real Madrid, despejó algunas dudas de las decenas de periodistas que llegaron a su presentación oficial. El ‘Duque’ aseguró que no está llegando como un galáctico.

“No me considero un galáctico, todavía no. Espero serlo un día. Lo que hice en el pasado queda borrado. Aquí empiezo desde cero, pero se puede decir que soy un jugador muy bueno”, aseguró el mediocampista, que lució sin número en el Bernabéu.

Sobre ese detalle, Hazard confesó que tuvo un diálogo breve con Luka Modric -el actual 10 del Real Madrid- y le insinuó la posibilidad que le diera el dorsal que llevó en el Chelsea y aún viste en la selección.

“Tuve la suerte de hablar con él por intermedio de Kovacic. De broma le dije si me puede dejar la 10, pero me dijo no. Ahora, lo más importante no es el número, sino defender bien esta camiseta”, señaló el volante que nunca dejó se soñar con el cuadro blanco.

“Siempre tuve en mi mente que vendría aquí. No creo que mi fichaje llegue tarde, tengo 28 años. Estoy en el mejor momento de mi carrera, para un futbolista las mejores edades son entre 27 o 32”, agregó el belga, quien destacó la importancia de los referentes.

“En el Real Madrid hay muchos líderes, no creo que haya solo uno”, indicó. Hazard espera ganar protagonismo conforme pase el tiempo. “Soy el nuevo aquí”, sonrió. Además, cree que Sergio Ramos, el capitán, no le dejé patear los penales. “Él los tira muy bien”.

Por otro lado, Hazard siempre ha sido vinculado con el Balón de Oro. Pero el belga cree que llegar al cuadro madridista no le acercaría más a este trofeo. “Depende de cómo juguemos. Esa idea está en mi cabeza, pero no pienso en eso todo el día”.

Por último, el volante está ansioso por compartir con Benzema, “ya imagino las paredes que armaremos y los goles que marcaremos”. El ‘Duque’ quiere aportar para borrar el trabajo de la pasada campaña. “Hubo un mal momento, pero estamos aquí para ganar trofeos”, concluyó.

