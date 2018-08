DT de Real Madrid reveló el futuro de Keylor Navas antes del inicio de la Liga

A pocas horas del debut del Real Madrid en La Liga, el técnico expañol, Julen Lopetegui, ofreció una conferencia de prensa como protocolo de la antesala de su partido ante el Getafe, la insistente pregunta de los periodistas presentes sobre que portero asumirá el inicio de la temporada, hizo revelar el futuro del costarricense.

"Me gustaría sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta. Queremos que el talento se ponga al servicio de un sentimiento colectivo, de equipo. Los importantes son los que están, no los que no están", expresó Lopetegui en la primera parte de la conferencia.

Asimismo, el técnico se refirió a las ausencias que tendrá que afrontar en esta nueva temporada, tal es el caso de Cristiano Ronaldo, quien hasta el día de hoy no tiene jugador de reemplazo para la zona de ataque. "Con ellos vamos luchar por todo. No dudo de mi plantilla", agregó el español.

Finalmente, sobre la supuesta disputa en el arco entre Navas y Courtois, Lopetegui afirmó que lo único intereseante para él, es que el equipo domine todas sus líneas para conseguir los objetivos.

TAMBIÉN LEE