DT de Dinamarca recibe grata noticia previo al duelo con Perú

La selección de Dinamarca recibió una noticia importante previo al compromiso con Perú en el debut de ambas selecciones por el grupo C del Mundial Rusia 2018. Y es que el delantero del combinado nórdico, Nicolai Jrgensen, entrenó con normalidad tras recuperarse de una lesión en el cuádriceps que se produjo el último sábado en el duelo contra México y fue reemplazado por su compañero Kasper Dolberg.

"Contra México, la primera mitad fue realmente buena para mí, pero tuve un rendimiento intenso en la primera mitad y me reemplazaron por decisión del técnico", expresó el delantero de Dinamarca tras la práctica.

Nicolai Jrgensen continuó: "Me gustaría haber jugado más tiempo contra México, pero no hubo necesidad de arriesgarse a una semana antes de la Copa del Mundo. Afortunadamente, ahora no pasa nada con el muslo, por lo que fue una buena decisión".

De otro lado, en su perfil de Instagram, Nicolai Jrgensen, mostró la sesión de prácticas junto a Jens Stryger Larsen, Jonas Lössl, Frederik Rnnow y el entrenador físico Ben Rosen.

