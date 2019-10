​DT de Atlas asegura que el VAR es manipulado en la Liga MX tras expulsión de Anderson Santamaría | VIDEO

Leandro Cufré, técnico de Atlas, hizo una fuerte declaración culminada su última derrota 5-1 a manos de Pumas, estratega aseguró que el VAR es manipulado en la Liga MX tras la expulsión del peruano Anderson Santamaría.

'Yo te hago ver lo que quiero hacerte ver, si yo quiero mostrarte una parte te la muestro y eso se llama manipular. Manipulo la cámara, pongo el ángulo que yo quiero, se ve claro la jugada como el contrario lo toca por atrás y pierde el equilibrio. El esfuerzo que hacen estos muchachos para que sucedan estas cosas nadie lo devuelve', aseguró Cufré.

Atlas sufrió en el minuto 52 la expulsión del central peruano Anderson Santamaría por segunda amonestación y según Cufré, a partir de ahí vino la goleada para sus dirigidos. 'Mi jugador tropieza y no quiere meter la mano, no es que quiera escudarme, Pumas hizo las cosas para ganar y nosotros no, pero sí cambia el panorama del partido una expulsión en estás circunstancias. No me gusta justificar nada, pero la expulsión condicionó todo; no justifico la derrota, pero no refleja lo mostrado en la cancha; no es la realidad del partido', explicó el técnico al final el partido.

La derrota sacó al Atlas de los ocho primeros puestos que dan pase a la Liguilla. Ahora el cuadro dirigido por Cufré se ubica en la novena posición con 21 puntos, los mismo que su rival Pumas, que subió al séptimo escaño, y Xolos, pero con peor diferencia de goles.

