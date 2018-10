Directivo de la AFA destroza a Jorge Sampaoli

El secretario de selecciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Jorge Miadosqui, dio detalle del corto proceso de Jorge Sampaoli en la selección albiceleste y confía en el regreso de Lionel Messi al combinado nacional.

"La era de Jorge Sampaoli fue muy mala. Cuando llegaron a Argentina (después del Mundial) el cuerpo técnico se separó por completo y eso muestra que algo interno había", afirmó el directivo de la AFA.

Además, hubo muchas versiones que rondaron sobre la relación entre Jorge Sampaoli y su ex ayudante de campo, Sebastián Beccacece, y el dirigente los confirmó. "Hubo una situación muy particular que fue que el cuerpo técnico se partió. Era como un matrimonio en el que las dos personas no se hablaban y como dirigentes no lo supimos resolver".

Asimismo, Miadosqui está seguro que el futbolista del Barcelona regresará a la escuadra albiceleste . "Seguramente va a volver por su gran sentido de pertenencia con la Selección. Lionel Messi volverá", finalizó.

LEE ADEMÁS