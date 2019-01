Directivo de Krasnodar sobre vender a Christian Cueva: “No nos interesa”

Este viernes EL BOCÓN conversó con el vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano para que se pronuncie al respecto y señale si es cierto el interés por el jugador de la selección peruana, Christian Cueva, quien en los últimas días a sido vinculado en el elenco 'rojo'.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Sus declaraciones del Vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano a este diario fueron contundentes: "Hoy (ayer) hicimos la propuesta al club y al jugador. Esperamos la respuesta de ambas partes. Vamos a comprar un porcentaje del pase. Cueva va a jugar en el rojo (se refiere a que será jugador de Independiente). Entre miércoles o jueves se debe cerrar la operación", sentenció a este diario en una charla exclusiva.

Versión de Krasnodar

Ante esa declaración del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, El Bocón se contactó con el directivo de Krasnodar, Maksim Buznikin, quien se pronunció al respecto.

"Primero, me gustaría decir que es información privilegiada y no puedo decir mucho. Sé que había interés en el préstamo. Pero a Krasnodar no le interesa dar a Christian Cueva. Tenemos muchos partidos importantes", fueron las primeras declaraciones del directivo de Krasnodar, Maksim Buznikin a este diario.

Finalmente, el directivo ruso elogió a Christian Cueva y señaló que le falta para que se consolide en Krasnodar: "Él es un jugador genial de nivel superior. Pero necesita tiempo para acostumbrarse a otro país y otro fútbol. Esperamos darle ese tiempo en Krasnodar", sentenció.

LEE ADEMÁS: