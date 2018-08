​Diego Simeone enloqueció en palco de Fiorentina celebrando gol de su hijo

Sangre llama a la sangre. El entrenador del Atlético Madrid, Diego Simeone, viajó hasta Italia para asistir al partido que su hijo Giovanni Simeone - actualmente en la Fiorentina de Serie A- disputó contra el Chievo Verona. 'Cholo' enloqueció en el palco de los violetas al gritar el gol de su heredero.

Tras el triunfo por 1-0 conseguido por el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano contra el Rayo Vallecano de Luis Advíncula, Diego Simeone aprovechó su día libre para viajar a Toscana, según se aprecia en una foto publicada por el argentino en su cuenta de Instagram.

Acompañado por su esposa, Carla Pereyra, el 'Cholo' Diego Simeone pasó primero por Pisa, una ciudad que marcó en 1990 el comienzo de su trayectoria como futbolista en Italia, y acudió en la noche italiana al estadio Artemio Franchi de Florencia para ver el partido de su hijo, titular este domingo en el Fiorentina.

What a beautiful scene with the Simeone family pic.twitter.com/snCMFPQRVZ