Diego Simeone: "Con Messi no tengo ninguna relación"

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid confirmó su distancia con Lionel Messi y ratificó el polémico audio filtrado que le envió a su amigo y ayudante de campo 'Mono' Burgos, con duras reflexiones sobre la selección argentina y su preferncia por Cristiano Ronaldo, en entrevista en El Partidazo de Cope.

"El audio a Germán Burgos fue la verdad, lo que pensaba, dije lo que escucharon. Messi no puede enfadarse si se interpreta bien. Cristiano Ronaldo es rematador de área, Lionel es jugador de equipo. No he hablado con él (Messi), no tenemos relación", reveló el técnico de Atlético de Madrid.

De orro lado, a diferencia de técnico como Julio César Uribe que dirigió a su hijo Julio Edson en su equipo y la selección peruana, Diego Simeone habló del presente del su hijo Gio Simeone, actualmente en la selección argentina,o por un lado y, sincero por el otro, el DT manifestó:"Me encanta verlo en la selección argentina. Estuve toda la vida ahí. El sabe lo que sentimos. Gio Simeone tiene todo para jugar conmigo, pero desgraciadamente no lo tendré como jugador". ¿El motivo? "Es muy difícil tener un hijo en el vestuario. Tiene todas las características de los delanteros que me gustan", respondió.

Sobre la ausencia Antoine Griezmann en los premios inviduales de la FIFA para The Best, Diego Simeone comentó:"No tiene ningún tipo de explicación. Campeón del mundo, Supercopa Europea, Euroliga, segundo en la liga, mejor jugador de la final del Mundial. Fue el mejor del mundo en este año. Es una pena que no haya estado en la lista,. Fue poca creatividad para los que deciden. Me da pena. Te desilusiona".

Finalmente Diego Simeone eligió entre dos propuestas a quien llevaría a Atlético de Madrid: ¿Neymar o Mbappé? Neymar. Es un chico aplicado a una posición. Mbappé es más individualista".