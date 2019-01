​Diego Maradona se hunde en el último lugar del Ascenso MX

Diego Maradona no se ha encontrado con el mejor marco en su retorno a México, su equipo el Dorados de Sinaloa se hunde en la última posición del Ascenso MX. Los Potros derrotaron 2-1 al equipo del 'Pelusa', alargando su mal comienzo para la segunda parte del campeonato.

Diego Maradona se hunde

Los Potros sacaron ventaja gracias a los goles conseguidos por Diego Castellanos (m.53) y Dante Osorio (88'), mientras que Fernando Arce (92') descontó por los Dorados cuando el partido estaba en su última recta. El equipo de Diego Maradona creó la primera jugada de peligro con una llegada del argentino Fabián Bordagaray, pero después su dominio se disipó

'Nos duele perder, pero dejamos todo en la cancha, eso es una buena señal para mi vuelta a Dorados. Le puedo decir a nuestra afición que se quede tranquila, llegó el patrón y acá ahora se hace lo que digo. Como no estuve en los entrenamientos se dedicaron más a la parte física que a la pelota, por eso estábamos imprecisos, no logramos una pared o un triángulo para pasar la mitad de la cancha. Ahora vamos a jugar Copa y nos vamos a recluir en Sinaloa, nuestro cuartel de trabajo. Llegué ayer, mago no soy', señaló Diego Maradona tras la nueva derrota de su equipo.

Diego Maradona, quien llegó a los Dorados a la final del pasado torneo Apertura, acaba de regresar a suelo azteca, en la próxima fecha recibirá a los Cimarrones, pero antes visitará al Zacatepec por la Copa MX.