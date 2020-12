Ha pasado ya una semana desde que Diego Armando Maradona partió hacia la eternidad y las anécdotas vinculadas al ‘Pelusa’ continúan. Esta vez, la leyenda del fútbol alemán, Lothar Matthaus, contó cómo intentó el argentino llevarlo a su Napoli.

“Solo nos conocíamos de la final del Mundial de 1986, pero, después, Diego envió una delegación del Napoli a Múnich”, empezó recordando para Sport Bild, el exjugador de Bayern Múnich, Matthaus, a quien Diego Maradona se enfrentó en la cita mundialista de México.

“Un restaurante italiano en Solln (un barrio de Múnich), que en realidad estaba cerrado el sábado, abrió la puerta especialmente para esa reunión secreta. Cuando llegué de Colonia a las 9 de la noche después de un partido fuera de casa, a mi agente y a mí nos estaban esperando cuatro italianos y un maletín”, relató Matthaus.

Preocupado por el motivo de la visita de la delegación, Matthaus se enteró en segundos el porqué de todo. “Los directivos del Napoli me trasladaron saludos de Diego. Pidió ficharme. Para demostrar ese deseo, abrieron la maleta. El contenido: un millón de marcos (antigua moneda). Eso era tres veces lo que ganaba en el Bayern. Había, además, un contrato donde, si firmaba, solo podía ir al Napoli en caso de marcharme a Italia. Si me trasladaba a otra liga o si me quedaba con el Bayern, se me permitía quedarme con el millón sin ninguna contrapartida. Pero un maletín de dinero no era mi estilo. El gesto de Diego, en cambio, significó mucho más para mí”, indicó.

En esa final de México 1986, la ‘Albiceleste’ liderada por Diego Maradona derrotó 3-2 a Alemania Federal. José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga marcaron para los sudamericanos, mientras que Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voller lo hicieron para los europeos.