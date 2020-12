En La Bombonera se realizó el homenaje más significativo a Diego Maradona. Hasta el mítico estadio llegó Dalma, la hija mayor del astro argentino, y dejó una de las imágenes más emotivas del fin de semana cuando los jugadores de Boca Juniors se acercaron al palco del ‘Pelusa’ para dedicar el gol de Edwin Cardona (1-0 sobre Newell’s Old Boys).

Unas horas después de la sensible jornada en la cancha de los ‘Xeneizes’, club que defendió el ‘Diez’, una de las engreídas del campeón del mundo se pronunció en redes sociales para dirigirse a los boquenses por el acto realizado el pasado domingo en el coloso que vibró con los goles del fallecido futbolista.

“¡Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, los jugadores de Boca, ¡los de Newell’s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme!”, escribió en Instagram.

Dalma compartió cientos de momentos con su padre en La Bombonera. Pero esta ocasión fue diferente, pues llegó con otra compañía. Pese a la circunstancia adversa, la hija de Maradona se llenó de mucha fuerza y reveló cómo ha sido la experiencia sin el ‘Diez’ en el palco del cuadro ‘azul y oro’.

“¡No sabía si iba a poder soportar estar ahí́ sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío! ¡Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos”, concluyó.