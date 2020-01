El encuentro que tuvo Diego Maradona, hace unos días en Caracas, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo que circulen los rumores sobre una posibilidad de que el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata sea el seleccionador de la ‘Vinotinto’.

Sobre ello, los medios argentinos dieron cuenta que Diego Maradona rechazó la propuesta del mandatario venezolano, algo que fue confirmado este viernes por el propio entrenador, minutos antes del duelo frente a Vélez Sarsfield, por el reinicio de la Superliga argentina.

"NO HABÍA NI UNA POSIBILIDAD DE SACARME DEL CORAZÓN DE ESTOS MUCHACHOS"#FOXRadio | Diego Armando Maradona reconoció que rechazó la propuesta para dirigir a la Selección de Venezuela y habló del mercado de pases de Gimnasia: "El presidente rompió el 'chanchito'". pic.twitter.com/04SARPE2so — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 24, 2020

“Mi palabra estaba empeñada. No había ninguna posibilidad de que me sacaran del corazón que tienen estos muchachos”, aseguró en entrevista con FOX Sports, Diego Maradona, luego de asentir que Nicolás Maduro le ofreció el cargo vacante tras la salida de Rafael Dudamel.

Gimnasia vs. Vélez Sarsfield | Luis Abram impuso su fuerza en el aire tumbando a delantero del lobo | FOTO

“Me jugaba la vida que estaba acá, por los muchachos, por cumplirle a toda esta gente. No podía fallar”, confesó Maradona, ratificando así su permanencia en Gimnasia, club que está muy comprometido con el descenso.

[#GimnasiaLP🇦🇷] ¡Llegó también Diego Armando Maradona!



📌El entrenador se incorporó ayer al equipo tras su viaje a Venezuela, donde se encontró con el Presidente Nicolás Maduro.



🎥@BautiMeling #GELP #CGE pic.twitter.com/GQXEZc193x — Gambeta (@GambetaLP) January 24, 2020

Asimismo, Maradona dijo entre risas que el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, “rompió el ‘chanchito’”, en referencia a las incorporaciones que hizo para encarar lo que resta de la temporada.

VER GRATIS Gimnasia vs Vélez EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2 EN DIRECTO | Superliga Argentina

Gimnasia y Vélez Sarsfield chocan este viernes, por la jornada 17 de la liga argentina, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. En el ‘Fortín’, el defensor peruano Luis Abram es uno de los fijos en el conjunto que dirige Gabriel Heinze.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR