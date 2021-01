Han pasado más de dos meses del sensible fallecimiento de Diego Maradona, para tristeza de millones de seguidores de la leyenda argentina. Pocas personas estuvieron con él en los últimos días, como Romina Milagros Rodríguez, la cocinera que rompió su silencio en la TV de su país.

‘Monona’, llamada cariñosamente así por Diego Maradona, reveló en el programa Intrusos (que emitió un adelanto de lo que saldrá en El Show de los Escandalones, este domingo por América) que “lo último que hablé con él fue a la noche”.

“Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos ‘sandwichitos’ y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, aseguró la cocinera.

Por otro lado, ‘Monona’ relató el el día de locura, el último día de Maradona. “Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían ‘1, 2, 3, vamos’. Contaba la enfermera cuando le hacía RCP”, explicó.

El médico, en investigación

Las causa de la muerte de Diego Maradona siguen en investigación. El viernes de la semana pasada, hubo un importante hallazgo. La Justicia argentina confirmó que el médico personal del ’10′, Leopoldo Luque, falsificó una firma del exfutbolista para obtener su historia clínica.

La pericia caligráfica comprobó las sospechas de los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona acerca de la falsificación de su firma. Por ello, el neurocirujano podría ser imputado por el delito de “alteración de un documento privado”.