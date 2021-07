A pesar de que hace dos temporadas se despidió del Atlético de Madrid, Diego Godín no ha perdido el sentimiento que tuvo durante nueve campañas vistiendo la camiseta ‘rojiblanca’. En entrevista para el programa de Youtube ‘2 de punta’, el defensa de la Selección de Uruguay recordó lo que significó ser parte del conjunto que dirige Diego Simeone.

“El cariño de la gente del Atlético será para toda la vida como el sentimiento mío. Me hice hincha de ese club para siempre. La gente ahí me quiere y me respeta. El cariño que me tienen. Sigo hablando con amigos”, comentó el defensa uruguayo que no duda en seguir mostrando su apego con los ‘colchoneros’.

Como si nunca se hubiera ido, así lo siente el ahora central de Cagliari: “Voy a Madrid y es como si estuviera jugando aún ahí. La gente me dice ‘eres Godín, el del Atlético’. Para ellos es como si siguiese jugando allí. Mucha gente que me ve me hablan del Atlético. Me dicen: ‘¿Viste esto del Atlético?’. Me sigue pasando. Me marché al Inter y la gente ni idea de que me había ido al Inter”.

Si bien Diego Godín se retiró del conjunto ‘Rojiblanco’ tras culminar la temporada 2018-19, las personas no lo dejan de considerar como parte del club. “Este año la gente me preguntaba si había visto al Atlético, salió campeón el Atlético y me mandaban mensajes para felicitarme. Está bueno porque la gente me asocia con el Atlético y eso va a ser para siempre. Me siento recontraquerido y fue de las cosas que más me marcaron. ¿Que más lindo que la gente te quiera y que te reconozca, te siga?”, concretó el jugador del Cagliari.

Godín y la posibilidad de jugar en un club uruguayo

Tras casi toda una carrera en Europa, el defensa que milita en la Serie A no negó la posibilidad de volver a Uruguay y sumarse a algún club: “Capaz que vengo a Uruguay y sigo jugando al fútbol porque es lo que realmente quiero. Capaz que voy a jugar a Estudiantes de Rosario. Sé que fue una carrera vertiginosa, en ascenso y que fue intensa, sí siento que ha sido desgastante desde lo físico y mental”.