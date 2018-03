Diego Costa le pide a Griezmann que no se vaya al Barcelona

Diego Costa desveló que Antoine Griezmann no ha comunicado en el vestuario que se vaya a marchar del Atlético Madrid a final de temporada, destacó su importancia en el equipo y aseguró que lo mejor para él es quedarse con los colchoneros desechando una jugosa oferta del Barcelona.

'Principito culé'

'Antoine Griezmann sabe lo que le queremos y que es un jugador muy importante en el Atlético. Todavía está con nosotros y ojalá siga. Todavía no me ha dicho que se va a ir, él sabe lo importante que es y hacerlo sería una decisión suya. Yo estaría encantado de que se quedara, pero cada uno busca lo mejor para él y yo creo que es quedarse', manifestó 'la Bestia'.

En su comparecencia con la selección española a la que regresa nueve meses después, Diego Costa volvió a ser preguntado por la situación de Antoine Griezmann y acabó bromeando. 'Creo que se va a quedar Griezmann, porque antes me llamaba siempre para que volviera al Atlético y ahora no me va a dejar solo. Así que le he dicho que no se vaya', sentenció.

Antoine Griezmann aseguró, en una entrevista que publica en el diario L'Equipe, que quiere concretar su futuro antes de disputar el próximo Mundial Rusia 2018. 'Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones (...) Le he dicho a mi hermana (que gestiona sus asuntos) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes', señaló el atacante.