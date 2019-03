​Deschamps y su consejo para Griezmann ante nueva oferta del Barcelona

Didier Deschamps, estratega de la selección de Francia, aseguró que Antoine Griezmann debería meditar bien si le a recibir una nueva oferta del Barcelona. Además el técnico aseguró que su delantero está infravalorado actualmente en el mercado europeo.

'Principito' podría cambiar de equipo

'Tengo muchos más años que él, y eso siempre ha sido el caso de los franceses en el extranjero. Quienes juegan en clubes franceses están bajo los focos, (pero) Antoine hizo un año 2018 de gran calidad', dijo Deschamps restándole importancia a los rumores que vuelven a vincular a Griezmann con el Barcelona.

Didier Deschamps no habló únicamente de Antoine Griezmann, abordó también la complicada temporada que vive el internacional Thomas Lemar en el Atlético Madrid. 'Ha debido modificar un poco su juego. Es un jugador al que le gusta el balón, y ahora está en un equipo que piensa sobre todo en defenderse. (Pero) el potencial sigue ahí, y no tengo dudas sobre su calidad, por eso lo he convocado', dijo.

Como se recuerda Didier Deschamps militó en clubes como la Juventus de Turín o el Valencia, estratega aseguró que su exposición mediática en Francia podría ser más importante. 'Su gesto de dejar a Olivier Giroud tirar el penalti contra Uruguay (en el Mundial) demuestra el estado de ánimo de Antoine hacia la selección francesa', subrayó.