Delantero del París Saint-Germain le dice no al Real Madrid

Real Madrid recibió una devastadora noticia desde Francia. Los directivos del club merengue comenzaron a gestionar los refuerzos para la próxima temporada y volver a ganar títulos. En la 'Casa Blanca' pusieron en la mira a un delantero del París Saint-Germain para armar un ataque demoledor, pero el futbolista decidió quedarse a cumplir su contrato ¿De quien se trata? Pues de Kylian Mbappé.

Según informa el medio Fichajes.net, las posibilidades son remotas para que Real Madrid contrate los servicios del delantero de Francia para este mercado de pase dado que el futbolista está comprometido con el proyecto del club capitalino.

“Yo me uní al proyecto del París Saint-Germain. Me alegro por el Real Madrid si ha vuelto Zizou. Veré sus partidos como admirador", afirmó el joven futbolista.

Cumplirá promesa

Asimismo, el entrenador del equipo Thomas Tuchel reveló una promesa de Nasser Al-Khelaïfi sobre el delantero Kylian Mbappé. "No hay posibilidad de que algún club pueda comprar a Kylian, no será vendido este verano. El presidente me lo ha asegurado", declaró.



El contrato de Kylian Mbappé con el PSG termina en junio de 2022. En caso de no ampliarlo antes del verano de 2021, los grandes clubes europeos tendrán la primera oportunidad clara de negociar el traspaso del delantero.

