Defensa en polémica tras ser anunciado como fichaje en dos equipos

¿Fichado por dos equipos diferentes en 14 días? Christopher Díaz ha causado controversia en el fútbol de Chile tras ser presentado como fichaje para el 2019 por dos instituciones distintas.

Será 'Zorro' o 'granate'

El carrilero fue anunciado hace más de dos semanas en redes sociales como uno de los primeros fichajes de La Serena para la temporada que está por comenzar, pero mucha sorpresa causó en territorio 'mapochino' el ver como Cobreloa empezaba el 2019 presentándolo como su refuerzo en la misma plataforma Twitter.

'Nosotros tenemos la cesión de préstamo firmada por el dueño del pase. Si LaSerena muestra la cesión firmada por Curicó Unido, nos hacemos a un lado. Para mí, La Serena no terminó de cerrar el círculo. Obviamente la situación es rara, pero nosotros acordamos con las dos partes con las que teníamos que hacerlo', declaró el mismo presidente de Cobreloa, Walter Aguilera.

Al parecer todo se trata de un mal entendido, al final Christopher Díaz jugará de naranja en Chile. 'Iba a préstamo (a La Serena), por ende, tenía que estar firmado por las 3 partes, y no estaba firmado ni por Curicó ni por La Serena; sólo estaba la firma mía. Cuando me comentaron la opción de Cobreloa me interesó mucho pues es una gran institución y un club grande del fútbol chileno', declaró el jugador sobre le tema.