​Darío Silva pasó de ser goleador de la selección de Uruguay a trabajar en una pizzería | VIDEO

Darío Silva ahora vive una vida completamente diferente en Málaga, el exgoleador de la selección de Uruguay ahora se desempeña como mesero en un pizzería tras sufrir un terrible accidente hace uno años en su ciudad natal.

Darío Silva y su nuevo trabajo

El programa 'Chiringuito TV' visitó a Silva en su nuevo trabajo, el recordado atacante recordó que decidió abandonar el fútbol debido a la enfermedad de su padre y tras ello, en el 2006, sufrió un accidente en una de las carreteras más conocidas de Uruguay que le produjo la amputación de una pierna.

'Me manejaron el dinero e hicieron lo que quisieron. Así te terminan robando todo el dinero que hiciste. Dejé el fútbol porque mi padre me dijo que no sabía si aguantaba más de dos o tres meses vivo', reveló el 'charrúa'.

¡CAMARERO DE UNA PIZZERIA! Así es la nueva vida de Darío Silva, exjugador de Espanyol, Málaga y Sevilla. #JUGONES pic.twitter.com/QOKAUoI4O2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 de mayo de 2019

Durante su carrera profesional, Darío Silva jugó en Peñarol y Defensor de Uruguay, Cagliari de Italia, Espanyol, Málaga y Sevilla de España, Portsmouth de Inglaterra, además de la selección de Uruguay en el Mundial Corea Japón 2002.

MÁS NOTICIAS

Recuerdos no tan gratos: los peores defensas que pasaron por los tres grandes del Fútbol Peruano [FOTOS]

Universitario: ¿dónde están los campeones de la Copa Libertadores Sub 20? [FOTOS]