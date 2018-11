​Danny Welbeck sale del campo con oxígeno tras tremenda lesión

Danny Welbeck abandonó el campo con oxígeno tras tremenda lesión durante el duelo de UEFA Europa League entre el Arsenal y Sporting de Lisboa. El delantero preocupó a todos los presentes en el Fly Emirates, debió ser atendido de inmediato y dirigido al hospital más cercano.

Arsenal consiguió su pase a la siguiente fase pero todo se vio manchado por la lesión de Danny Welbeck, que tuvo que abandonar en camilla el terreno de juego a los veinticinco minutos tras dañarse de gravedad un tobillo durante su duelo con los 'gunners'.

Arsenal y Chelsea sellaron por la vía rápida sus billetes a los dieciseisavos de final de la Europa League, este jueves en la cuarta jornada de la fase de grupos, tras la cual el Marsella, vigente subcampeón del torneo, quedó ya eliminado.

Viendo la cara de sus compañeros es obvio que la lesión de Welbeck tenia muy mala pinta, tal y como confirmaron desde el hospital: "his injury looks serious."pic.twitter.com/GpenF415l7

