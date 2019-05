​D'Alessandro llora tras reconocer deuda pendiente con River Plate | VIDEO

Nicolás D'Alessandro se emocionó hasta las lágrimas en la conferencia de prensa previo al duelo por Copa Libertadores entre River Plate e Internacional de Paolo Guerrero. 'Nico' vuelve al Monumental de Núñez para enfrentar al equipo de sus amores cuando se juega los descuentos en su exitosa carrera como profesional y eso lo conmovió.

D'Alessandro se emociona hasta las lágrimas

'Podría decir haber ganado algún título internacional más importante, haber ganado una Copa Libertadores y Copa sudamericana. Tuve la suerte de volver en el 2016 era lo que quería, la cuenta pendiente que tenía en el momento y el club me abrió las puertas, estoy muy agradecido. En su momento pude ganar la primera Copa Argentina con el club, pero no tengo una cuenta pendiente, en la vida no se puede tener todo lo que quieres. No tengo nada que reprocharme o alguna cuenta pendiente, estoy feliz de haber vuelto y jugar en Argentina', comentó el 'Nico' mientras su voz se iba quebrando de la emoción.

LA EMOCIÓN DE D'ALESSANDRO EN SU VUELTA AL MONUMENTAL: "SOY UN AGRADECIDO, NO TENGO NADA PARA REPROCHARME"#TardeRedondaFOX | El Cabezón, en la previa de River vs. Inter en la #LibertadoresxFOX.



River Plate, actual campeón, recibe este martes al Internacional de Paolo Guerrero en un duelo de trámite porque ambos equipos hicieron sus deberes y se clasificaron anticipadamente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Internacional visita el estadio Monumental con la primera plaza del grupo asegurada, mientras que los locales quedarán segundos pase lo que pase. Será la primera vez en esta edición de la Copa Libertadores en que pueden albergar a sus hinchas en el estadio después de los dos partidos de sanción que les dio la Conmebol por los incidentes previos al partido de vuelta de la final del torneo del año pasado.

Probables alineaciones del River vs Internacional

River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angeleri; Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez y Lucas Pratto

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Rithely, Martín Sarrafiore, Nico López; y Paolo Guerrero

Entrenador: Odair Hellman.

Árbitro: el chileno Piero Maza

