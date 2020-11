Cristiano Ronaldo no se sa cansa de gritar goles en Juventus y claramente cualquier equipo tentaría ficharlo. No obstante, por cuestiones económicas no todos podrían aspirar a su incorporación. Sí el PSG, como lo reconoció su director deportivo, Leonardo.

“¿Cristiano Ronaldo con nosotros? Nunca podremos saber qué pasa en el mercado de fichajes. Quién sabe, tal vez un día se despierte y diga: ‘Quiero irme a jugar a otro club’. ¿Y cuántos clubes se lo pueden permitir? Cuatro, cinco... seis o siete", confesó el brasileño en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de PSG.

“Es un círculo pequeño y el PSG es parte de él. La situación actual es muy complicada para todos, pero el mercado es una cuestión de oportunidad. A veces pueden suceder cosas extraordinarias”, admitió Leonardo, quien fue jugador de PSG, AC Milan, Flamengo, Sao Paulo, entre otros equipos.

¿CR7 en venta?

La pandemia del COVID-19 ha dejado en profundas crisis económicas, incluso a los más grandes del fútbol mundial. Es por ello, que la Juventus de Italia habría decidido desprenderse del talento de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. Una decisión que no está relacionada al nivel del delantero, sino a un tema netamente económico.

Las cuentas de la ‘Vecchia Signora’ estarían en rojo, por lo que la institución, según afirma Infobae, quiere recuperar parte de la inversión de 100 millones de euros que pagó por el portugués. Para ello deberá venderlo antes que finalice su vínculo en el 2022.