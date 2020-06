Cristiano Ronaldo no tuvo suerte en el regreso del fútbol en Italia. El portugués fue el encargado de disparar el penal en las semifinales de la Copa de Italia ante el Milan, pero lo falló; sin embargo, como en la vida, en el deporte también hay revanchas y tuvo la oportunidad de reivindicarse en el Juventus vs. Bologna por la Serie A.

A los 20 minutos, Matthijs de Ligt recibió un jalón dentro del área cuando se disponía a cabecear. El árbitro decidió revisar el VAR y notó la falta, por lo que decidió marcar el penal.

Cristiano no quiso lucirse en esta oportunidad y disparó con serenidad al centro de la portería para festejar el 1-0.

El portero Skorupski no pudo hacer mucho. Ronaldo no anotaba un gol desde el 22 de febrero, fecha en la que fue el encargado de gritar el 1-0 de la ‘Vecchia Signora’ ante el SPAL (Juve ganó 2-1). Con este tanto suma 22 goles esta temporada y se coloca a tan solo cinco de Ciro Immobile, máximo anotador de la Serie A. No tropezar el Juventus en el campo del Bolonia si quiere defenderse de la presión del Lazio y también del Inter de Milán, que jugará su segundo partido consecutivo en San Siro, tras el de este domingo ante el Sampdoria, contra el Sassuolo.