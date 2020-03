Enormemente agradecida. Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores, por primera vez, cómo se encuentra de salud, luego de haber sido internada por un mal cerebrovascular que tuvo a sus hijos en ascuas cuidado por su salud. La progenitora del astro portugués sigue hospitalizada y con lindas palabras agradeció a sus seguidores por los buenos deseos.

Este jueves 5 de marzo, la publicación en Instagram de Dolores de Aveiro se viralizó por su extensa carta a sus seguidores, la misma que acompañó con una imagen con la frase “Gratidao” (Agradecida).

Eso sí, la madre del delantero de Juventus y con pasado en Real Madrid, Manchester United y Sporting de Portugal, pidió que respeten la privacidad que han solicitado sus hijos para tener una buena recuperación. Ella se encuentra internada desde el pasado 3 de marzo.

Este fue el mensaje completo de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo

Queridos de este lado, este no es el típico mensaje normal de Dolores, pero solo estoy de paso, solo para decirles que me estoy recuperando bien (ya me quejo mucho de estar acostada en la cama durante muchas horas [Risas]).

Pero sé que es por mi bien, en unos días estaré en mi rutina normal, si Dios quiere. Todo fue solo un susto. Estoy consciente de lo que me sucedió y con toda la certeza de que tuve suerte, agradezco al equipo médico y a todos los profesionales que han estado conmigo desde la primera hora, agradezco los constantes mensajes de apoyo (no estoy leyendo, pero mi hija Cátia está al tanto de todo lo que sucede en ese lado) gracias por la cadena oraciones y energías positivas por todos lados, gracias mis queridos hijos, mis nietos, hermanos y amigos, Dolores regresará pronto. Para entonces, queridos míos, me gustaría agradecerles por su comprensión y privacidad en general.

Realmente pensé que merecían una palabra mía (aunque no fui yo quien escribió el texto, dicté todo lo que quería decir). Gracias a todos.

